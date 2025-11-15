La definición por el descenso le pone condimento al sábado en la Liga Profesional

El fútbol argentino ha llegado al final de la temporada regular. Este sábado se van a definir los descensos de la Liga Profesional a la Primera Nacional. Godoy Cruz de Mendoza (28), Aldosivi de Mar del Plata (30) y San Martín de San Juan (28) son los tres equipos con chances de perder la categoría.

La gran final del día estará en el José María Minella, cuando el Tiburón reciba al Verdinegro, el que gana se salva y el que pierde se irá al descenso, aunque el empate también le sirve al dueño de casa. Nicolás Ramírez será el hombre que va a impartir justicia en un choque que promete y mucho.

Los mendocinos también están comprometidos de gran forma y como si fuera poco deben medirse con el siempre duro Deportivo Riestra ante su gente. Fue un año muy malo para el Tomba, que supo jugar la Copa Sudamericana. Completan: San Lorenzo - Sarmiento e Independiente - Rosario Central. Al cierre de esta edición jugaban Lanús y Atlético Tucumán.