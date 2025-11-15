Las elecciones triperas fueron confirmadas para el 29 de noviembre

Tal como adelantó este medio, la comisión directiva encabezada por Mariano Cowen confirmó por correo electrónico que las elecciones para renovar autoridades se llevarán a cabo el sábado 29 de noviembre en la Sede Social de calle 4, entre las 9:00 y las 19:00 horas.

La contienda electoral definirá al sucesor de Cowen ya tiene todo definido: con cuatro espacios en competencia y encuestas que anticipan una elección movilizada, el mundo Gimnasia vivirá una jornada histórica.

En la misma línea, se informó que el plazo para la presentación de listas permanecerá vigente hasta el lunes 24 de noviembre a las 10 horas y se indicó que los socios y socias habilitados podrán consultar el padrón a través del Portal de Autogestión. Al momento de emitir el sufragio se deberá presentar el DNI físico.