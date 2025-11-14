Argentina cerró el año con victoria ante Angola

Argentina despidió su calendario de amistosos con un triunfo por 2-0 frente a Angola en Luanda. En un partido discreto desde lo futbolístico, la Selección fue efectiva en los momentos justos: abrió el marcador con un gol de Lautaro Martínez y sentenció el resultado a través de Lionel Messi.

Más allá del rendimiento, el encuentro dejó un dato relevante para Lionel Scaloni. El técnico aprovechó la ocasión para observar a varios futbolistas que buscan meterse en la pelea por un lugar rumbo a la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, se produjeron los debuts de Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, quienes se convirtieron en los jugadores número 56, 57, 58 y 59 en estrenarse en la era Scaloni. Kevin compartió cancha con su hermano Alexis, otro detalle que marcó la tarde.

Además, Lautaro Martínez celebró un registro histórico: con su tanto, alcanzó los 36 goles con la camiseta albiceleste y superó a Hernán Crespo para convertirse en el cuarto máximo artillero en la historia de la Selección.

El amistoso también estuvo atravesado por una ráfaga de cambios a los 39 minutos del segundo tiempo, momento en el que ingresaron Perrone, Prestianni y Panichelli —los tres debutantes— junto a José Manuel López.

La Selección pone así el punto final a su actividad anual y ya comienza a mirar hacia lo que viene. El 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026, instancia que marcará el rumbo del equipo de cara a la próxima cita mundialista.