Desde mañana aumenta 4,5% el boleto de colectivo en Provincia

La provincia de Buenos Aires aplicó desde hoy un aumento del 4,5% en el boleto de colectivo, dentro del esquema de actualización mensual definido por el Ejecutivo bonaerense y vinculado a la inflación del Gran Buenos Aires. La medida se oficializó mediante la Resolución N° 81/25, que establece una fórmula automática basada en el IPC más un 2% adicional para sostener los costos del transporte público.

El incremento surge de la inflación del último mes, que fue del 2,5%, sumada al adicional previsto. Con este ajuste, el boleto mínimo pasó de $717,09 a $749,42 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan el plástico nominalizado pagarán hasta $1.192,05.

En los recorridos superiores a 27 kilómetros, el valor alcanza los $1.000,82, superando por primera vez la barrera de los mil pesos. Para las SUBE sin registrar, el costo máximo llegará a $1.301,33, lo que refleja la diferencia establecida por la política de segmentación vigente.

El nuevo cuadro tarifario vuelve a poner en debate el costo del transporte en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y precios en alza. El gobierno bonaerense sostiene que las actualizaciones mensuales buscan previsibilidad y evitar saltos abruptos, aunque el impacto acumulativo se siente cada mes en el bolsillo de los usuarios y alimenta la discusión sobre la accesibilidad del sistema.