Sigue el repudio a la designación de Presti

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumó a las críticas por la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa, en reemplazo del diputado nacional electo, Luis Petri.

“Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los Golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”, señaló. Cabe destacar que Presti rompe la tradición de conducción civil en la cartera de Defensa desde 1983.

Carlotto sostuvo que es una “provocación” designar a un militar como ministro porque “es ponerlo en un lugar que no le corresponde” ya que consideró que “no está preparado para eso y que no no lo sabe hacer”.

En tanto, Pablo Nicoletti, titular de la UCR La Plata, emitió un comunicado de “absoluto rechazo” a la designación y advirtió que implica un “retroceso institucional” y una vulneración de principios democráticos que un militar conduzca el Ministerio.