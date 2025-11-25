Denuncian un pago adicional de tarifas

Entidades de defensa a los consumidores denunciaron que a 6 millones de usuarios del AMBA se les impuso el pago adelantado de las facturas eléctrica.

Es que en el nuevo esquema que aprobó el ENRE, las lecturas se realizan cada 30 días, en reemplazo del sistema actual de recolección bimestral. Durante la transición, en dos meses se pagará los montos de tres facturas. Con esto, las empresas ganarán 60 millones de dólares.