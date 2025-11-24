Flavia Terigi reemplazará a Alberto Sileoni en la Provincia

El gobernador Axel Kicillof decidió introducir un cambio clave en su equipo y anunció que la pedagoga Flavia Terigi será la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien deja el cargo por razones personales.

Según confirmó el Ejecutivo bonaerense, este miércoles 26 de noviembre el gobernador enviará a la Legislatura el pliego con la propuesta de Terigi, con el objetivo de obtener el aval parlamentario y asegurar una transición ordenada en el área.



Quién es Flavia Terigi



Terigi es una de las especialistas más reconocidas del país en materia educativa. Es pedagoga formada en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por la Flacso y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el ámbito académico, con fuerte énfasis en investigación y formulación de políticas públicas educativas.



Actualmente, y desde agosto de 2022, se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Además, es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y profesora para la enseñanza primaria egresada de la Escuela Normal Superior Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires.



Continuidad en un contexto de cambios



Aunque el recambio se da por motivos personales de Sileoni, en el entorno del gobernador destacan que la designación de Terigi busca asegurar continuidad y solidez técnica en un área estratégica, en un momento en que la provincia atraviesa ajustes y redefiniciones en varias carteras.



“El gobernador enviará el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación”, señala el comunicado oficial que confirmó el movimiento en el gabinete.



Con el arribo de Terigi, Kicillof apuesta a sostener las líneas educativas actuales, respaldado por una figura con amplio consenso académico y trayectoria reconocida en investigación y gestión universitaria.