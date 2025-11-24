Diputados bonaerenses impulsan boleto gratuito para personal sanitario

El diputado bonaerense Pablo Domenichini, del bloque Somos Buenos Aires, presentó un proyecto de ley destinado a incorporar al personal sanitario de la provincia de Buenos Aires dentro del “Régimen Especial de Boleto Gratuito”. La propuesta modifica la Ley 14.735, que garantiza transporte público sin costo a estudiantes, para que médicos, enfermeros y trabajadores de la salud también accedan a este beneficio.

El legislador radical explicó que la medida busca consolidar una política pública de equidad y justicia social, reconociendo a quienes sostienen pilares fundamentales del bienestar colectivo, como la educación y salud. El beneficio abarcaría traslados entre domicilio y establecimientos sanitarios, capacitaciones, guardias y actividades oficiales.

Domenichini subrayó que la iniciativa responde al déficit de profesionales en áreas críticas como pediatría, clínica médica, terapia intensiva y neonatología. “No debe entenderse como un gasto, sino como inversión en capital humano y social”, afirmó. Además, destacó que garantizar transporte gratuito para sectores esenciales contribuye a reducir desigualdades, fortalecer la presencia estatal y consolidar dignidad en el trabajo cotidiano.

La propuesta se suma a otras iniciativas similares en la Legislatura bonaerense, como el boleto gratuito para docentes impulsado por Martín Rozas o el proyecto de Adrián Santarelli para adultos mayores de 65 años. En todos los casos, el objetivo es ampliar derechos y reconocer la labor de sectores estratégicos para el desarrollo social y comunitario.