Caputo analiza si acepta el pedido de gobernadores

Si bien el Gobierno nacional avanza en negociaciones para conseguir consensos entorno a las reformas estructurales, lo más urgente es el Presupuesto 2026. Para ello, el diálogo se enfoca en los gobernadores. En este camino, el ministro de Economía, Luis Caputo, se enfrenta a la disyuntiva si aceptar los pedidos de los mandatarios provinciales para aprobar la Ley de Leyes.

En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional). Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.

En palabras tanto del titular del Palacio de Haciendo como del propio Milei, el superávit comercial no se pondrá en riesgo. Por eso, el Gobierno nacional ahora debe evaluar si cumplir con estos reclamos cumplen con ese requisito.

Con respecto a las reformas laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos.

Cabe destacar que el Ejecutivo nacional tiene tiempo hasta el 10 de diciembre para convocar a sesiones extraordinarias. En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.