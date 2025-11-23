La UTA puso fecha límite y amenaza con paralizar el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó un ultimátum claro en medio del conflicto por subsidios y tarifas, si el cuarto día hábil las empresas de colectivos no abonan los salarios completos, el gremio activará un paro. La advertencia fue confirmada por el secretario de Prensa, Mario Caligari, quien apuntó directamente contra las cámaras empresarias. “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar”, afirmó, y agregó: “Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida”.

Tensión entre las empresas y el gremio

El conflicto se profundiza en un contexto de fuerte desequilibrio financiero. Las compañías alegan demoras en el envío de subsidios por parte del Gobierno nacional y deslizaron la posibilidad de pagar el aguinaldo en seis cuotas y los sueldos en dos tramos, propuesta rechazada de inmediato por la UTA. Según las cámaras, la crisis del sector acumula más de una década y se agravó desde 2022 con la aceleración inflacionaria. Los ingresos dependen de tarifas y compensaciones estatales, pero las empresas sostienen que los costos reales están un 30% por encima de la “tarifa técnica” reconocida por la Secretaría de Transporte, lo que deriva en pérdidas económicas y deterioro del servicio.

Tarifas en alza y aporte estatal en baja

En la última semana, el Gobierno aplicó un aumento del 9,71% en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, ese incremento no representó más ingresos para las compañías, sino una redistribución interna en la que los usuarios pagan más mientras el Estado reduce su aporte. Al mismo tiempo, la Provincia convocó a una Consulta Ciudadana para debatir un proyecto de actualización tarifaria en La Plata, Berisso, Ensenada y el AMBA, que contempla una suba extraordinaria de hasta el 10% en diciembre.

Con este escenario, la UTA insiste en que no aceptará pagos fragmentados bajo ningún concepto. Si alguna empresa incumple el pago completo de salarios al cuarto día hábil, el gremio detendrá de inmediato el servicio en esa firma, lo que podría derivar en una paralización masiva del transporte urbano de pasajeros. El conflicto permanece abierto y sin señales de resolución inmediata, mientras millones de usuarios se mantienen a la expectativa de un desenlace que podría derivar en un paro nacional de transporte.