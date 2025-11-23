Diputados bonaerenses impulsa ley para bloquear sitios de apuestas y redes en escuelas

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense despachó esta semana un proyecto de ley unificado que propone restringir en las escuelas de la provincia de Buenos Aires los sitios de internet vinculados a apuestas deportivas y contenidos para adultos. La normativa, impulsada por la radical Belén Malaisi y el libertario Martín Rozas, plantea modificar el artículo 55 de la Ley Provincial de Educación para que la cartera presidida por Alberto Sileoni instrumente mecanismos de bloqueo definitivo en instituciones públicas y privadas.

La Dirección General de Cultura y Educación tendría la responsabilidad de restringir plataformas de juegos en línea sin fines pedagógicos, redes sociales, contenidos para adultos y cualquier página que atente contra la integridad física o psicológica de los estudiantes. “La problemática del juego compulsivo en nuestras escuelas ha ido en aumento y es necesario limitar esa práctica”, argumentó Malaisi.

Rozas, por su parte, destacó que actualmente no existe normativa provincial específica sobre el uso de internet en escuelas, lo que genera disparidades entre instituciones. Su propuesta exige a los proveedores implementar sistemas de filtrado y convoca a docentes, estudiantes y comunidad educativa a participar en la implementación.