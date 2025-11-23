“Las provincias nos hacemos cargo del abandono de Nación”

Nuevamente, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, dejó expuesto con números el ajuste del Gobierno nacional a las provincias, en especial a Buenos Aires. “Desde la asunción de Milei, las provincias nos hacemos cargo del abandono del Gobierno nacional”, comenzó diciendo en un hilo de posteos en X.

En este camino, en 2024 del total de los ingresos tributarios nacionales, el 70,3% fue para Nación y el 29,7% para las 24 provincias. En paralelo, las jurisdicciones afrontaron el 55,7% de los gastos, mientras que el gobierno de Milei tan solo el 44,3%. “Es un gran esfuerzo que además deteriora las finanzas provinciales, pero, a pesar de contar con menos recursos, no desertamos de nuestras responsabilidades”, afirmó López al respecto.

En el desglose, esta diferencia se ve mejor reflejada en la inversión en infraestructura: del 57% que invertían las provincias frente al 43% de Nación en 2023, se pasó a un esquema de 82% - 18% en el segundo trimestre del 2025.

“Además de la inversión de capital, el conjunto de provincias aumentamos nuestra participación en muchas funciones esenciales del Estado. Por ejemplo, en Vivienda y urbanismo, la participación provincial se incrementó 30 puntos en comparación con el promedio de la última década”, agregó.

A su vez, denunció que la caída relativa de los impuestos coparticipables (-10%) vs. los no coparticipables (2,7%) “hace que la Nación concentre una porción mayor de los recursos”.