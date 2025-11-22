Nuevo récord del endeudamiento familiar

Un nuevo Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) dio cuenta que la morosidad en los hogares creció desde el 6,6% en agosto al 7,3% en septiembre. Se trata del cuarto récord consecutivo que se rompe desde que comenzó los registros, en enero de 2010.

Si se toma la evolución en el último año, casi que se triplicó este número: en septiembre del año pasado el ratio de irregularidad del crédito destinado a las familias se ubicaba en 2,6%. Desde entonces, creció todos los meses.

Como venía ocurriendo en meses anteriores, el incremento se concentró en dos líneas: préstamos personales (donde el porcentaje trepó desde el 8,2% al 9,1%) y tarjetas de crédito (con un alza desde el 6,7% al 7,4%). En el caso de los préstamos prendarios, hubo una leve suba, mientras que en los créditos hipotecarios se observó una estabilidad en apenas 0,9%.

Mientras tanto, para las empresas también hubo un aumento en la morosidad, pero bastante menor (desde el 1,4% al 1,7%). Al agregar familias y empresas, la irregularidad avanzó desde el 3,7% al 4,2%.

El aumento informal

El BCRA también publicó el Informe de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), que complementa el endeudamiento de las con los proveedores por fuera de las entidades tradicionales, como las fintech, cooperativas, mutuales y las cadenas comerciales. Los datos muestran un proceso de endeudamiento que se inicia en los bancos y que continúa en los prestadores no financieros, lo que un doble endeudamiento.

En este camino, los deudores aumentaron 12% entre enero y julio, alcanzando 11,2 millones. Además, la deuda promedio también creció 6%, lo que muestra que los clientes no solo son más, sino que además están tomando montos más altos.

.Existen además 6,2 millones de personas con deuda en ambos sistemas, del orden de los 4,4 millones de pesos en bancos (23% más respecto a enero de 2025 en términos reales) y de 1,2 millón de pesos en las entidades no bancarias. Ese universo de personas primero incrementó 37% este año y 148% interanual sus deudas con el sistema financiero a un monto global 27 billones de pesos, antes de pasar a endeudarse con los otros prestadores.