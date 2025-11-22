El ajuste de Milei disparó 525% el costo de servicios y transporte

El último Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, expone cómo el ajuste del Gobierno golpea de lleno el bolsillo de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos y transporte aumentó un 525%. El número, que supera ampliamente la inflación acumulada del período (240%), refleja el impacto de las políticas tarifarias aplicadas por la administración libertaria.

Según el estudio, en noviembre un hogar promedio del AMBA necesitó $173.480 para cubrir gastos de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. El incremento mensual fue del 1,8% respecto a octubre, y la cifra se ubica un 30% por encima de los valores registrados en el mismo mes de 2024. El informe advierte que la canasta de servicios se ha convertido en un factor de presión constante sobre los presupuestos familiares, en un contexto de recesión y caída del consumo.

El peso del transporte

El transporte público se consolidó como la carga más pesada dentro de la canasta, representando casi la mitad del gasto total. En noviembre, un hogar promedio destinó $81.233 a movilidad, frente a $37.098 en electricidad, $24.071 en gas y $31.078 en agua.

Cabe mencionar que, actualmente, los hogares del AMBA cubren en promedio el 52% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado absorbe el 48% restante. Sin embargo, la política de reducción de subsidios aplicada por el Gobierno apunta a trasladar cada vez más carga al usuario, lo que explica la magnitud de los aumentos. La decisión de avanzar con ajustes acelerados, sin una estrategia clara de compensación, ha generado un escenario de fuerte tensión social.

Tarifas por encima de la inflación

El reporte del IIEP compara la evolución de las tarifas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde diciembre de 2023, todos los servicios públicos crecieron muy por encima de la inflación general: transporte +912%, gas +748%, agua +365% y electricidad +263%. La disparidad se explica en parte por la metodología del IPC, que otorga poco peso a los servicios y privilegia el rubro alimentos, más estable en el último año.

El incremento mensual de noviembre responde a una combinación de factores. El transporte subió 6,6% por la actualización de líneas nacionales (9,7%) y porteñas (4,1%); la electricidad aumentó 3,6% en el cargo fijo y 3,8% en el variable; el gas registró alzas de 3,5% y 4% en sus componentes; y el agua tuvo un ajuste leve.

El informe concluye que la política tarifaria del Gobierno nacional ha generado un desfasaje notable entre la inflación oficial y el costo real de los servicios básicos. Mientras la narrativa oficial insiste en la necesidad de “sincerar” precios y reducir subsidios, los hogares enfrentan aumentos que superan con creces la capacidad de ajuste de sus ingresos. La falta de una estrategia gradual y la ausencia de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, dejan expuesta una tensión que amenaza con profundizar la crisis social en el AMBA.