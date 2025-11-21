Kicillof llamó a la “responsabilidad de todos los sectores”

Axel Kicillof volvió a reclamar apoyo para aprobar el Presupuesto 2026 y el paquete de financiamiento. “Necesitamos dos tercios para aprobar el financiamiento que tiene que ver con el funcionamiento básico de la provincia de Buenos Aires”, planteó el gobernador en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, respecto no solo a la Ley de Leyes, sino también al pedido de endeudamiento.

El reclamo llega luego de que el Presupuesto y la Ley Fiscal consiguieran dictamen y se tratarán en Diputados el 26 de noviembre, mientras que la discusión por el endeudamiento quedó postergada para el martes próximo.

En ese escenario, Kicillof aseguró que la aprobación de las tres leyes depende de la participación de “todos los sectores” y volvió a advertir que la demora complica la gestión diaria: “Es la provincia más grande de la Argentina, la que menos gasta por habitante, la que menos trabajadores y empleados públicos tiene por habitante de todo el país, con 17 millones”. Y remarcó que “el Presupuesto y los instrumentos básicos son estrictamente necesarios para funcionar”.

Cabe destacar que el paquete financiero, que aguarda por su tratamiento legislativo, incluye un pedido de endeudamiento por 3.865 millones de dólares destinado al Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, uno de los puntos más observados por los intendentes que siguen de cerca la eventual distribución de los recursos.

Los reclamos de la oposición

En la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense los bloques opositores elevaron un dictamen de minoría en el que expresaron los cambios que debe tener el Presupuesto 2026 y la Fiscal Impositiva.

En su dictamen de minoría, las bancadas opositoras buscan garantizar “equilibrio fiscal y responsabilidad en el gasto”, políticas públicas sostenibles y con prioridad social, e incorporar la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para las billeteras virtuales. Además, alientan una escala progresiva y proporcional para el impuesto automotor, entre otros puntos.

Otro de los puntos fue que el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal tenga un monto fijo de $600 mil millones.