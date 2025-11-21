LLA suma diputados y aprieta al peronismo

Impulsados por el triunfo electoral del 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) anunció la incorporación formal a su bloque de tres “radicales con peluca” que funcionaban en una bancada propia denominada Liga del Interior.

De esta manera, el oficialismo alcanzó los 91 escaños y quedó a 5 de Unión por la Patria, que se mantiene como primera minoría con 96 miembros.

Esto le mete presión al peronismo, que todavía discute qué harán los representantes santiagueños y, principalmente, los catamarqueños. Según trascendió, barajan la posibilidad de armar su propio bloque.

En tanto, los tres diputados radicales que se incorporan a LLA son el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Electos por el radicalismo en 2023, desde el primer momento estuvieron alineados con el oficialismo en las votaciones centrales. Al respecto, fueron parte de los 87 “héroes” que en 2024 blindaron el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones.