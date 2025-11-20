La Justicia profundiza la ofensiva contra Cristina Kirchner

Cristina Kirchner enfrenta nuevas restricciones en su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal 2 resolvió que solo podrá recibir dos visitas por semana, con un máximo de tres personas y una duración de dos horas. El fallo, firmado por el juez Jorge Gorini, advierte incluso que, si se incumplen las condiciones, podría revocarse el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida se apoya en una reunión de la exmandataria con nueve economistas, pese a que todos estaban autorizados por el propio tribunal.

La líder del PJ respondió con dureza en redes sociales y denunció la coordinación entre poderes para desviar la atención de la crisis económica. Recordó que desde diciembre de 2023 se destruyeron más de 276.000 empleos y cerraron 19.000 empresas, cifras que contrastan con gestiones anteriores. Para la expresidenta, lo que incomoda no es la foto ni el número de asistentes, sino la discusión sobre un modelo productivo alternativo frente a la recesión libertaria.

El endurecimiento de las condiciones del régimen domiciliario se suma a una campaña mediática que busca instalar irregularidades en las reuniones. La advertencia de quitarle el beneficio aparece como una maniobra de presión institucional que intenta acallar a la principal referente opositora.

En paralelo, el gobierno de Javier Milei celebra el fallo mientras profundiza un esquema de ajuste que congela salarios, destruye empleo y debilita la producción nacional. La combinación de justicia restrictiva y políticas de recesión, configura un escenario de hostigamiento que trasciende a Cristina y envía un mensaje de disciplinamiento a toda la oposición.