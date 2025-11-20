Guiño de Caputo a importadores y exportadores

El Ministerio de Economía emitió una resolución que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dolarizar deudas con operadores de comercio exterior por devolución de beneficios impositivos. La medida es optativa y los beneficiarios deberán expresar su voluntad hasta el 1º de marzo de 2026.

La resolución beneficia a las terminales automotrices que vienen acumulando deuda a su favor desde hace varios meses y se ubican como las principales acreedoras de ARCA. Se trata de importes que el organismo debe a empresas por devoluciones de Impuesto PAIS, retenciones de IVA y Ganancias y Reintegros a las Exportaciones.

De esta manera, el gobierno despeja obligaciones de 2025 y las traslada a más de un año, lo que le permite limpiar parte de la deuda de 2026 mejorando su resultado fiscal. Según se supo, la medida sería equivalente a un seguro de cambio por 1.500 millones de dólares.