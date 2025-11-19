El Gobierno justificó ante la ONU la represión a la protesta

En la reunión anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) la delegación argentina respaldó la aplicación del protocolo antipiquetes y negó las denuncias sobre violencia estatal.

Los representantes del Ejecutivo evitaron responder preguntas sobre la represión de la protesta social y recurrieron a expresiones negacionistas vinculadas a la dictadura. Organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) señalaron que el Ejecutivo se limitó a victimizarse y a descalificar las observaciones del comité.

El informe presentado por la CPM registró más de dos mil heridos y más de 200 detenciones arbitrarias desde diciembre de 2023, cifras que fueron desestimadas por los funcionarios. El CAT expresó preocupación por el uso de armas llamadas menos letales, por la persistencia de torturas en lugares de encierro y por el hacinamiento en cárceles.

Ante las consultas, el Gobierno sostuvo que el derecho a manifestarse está garantizado siempre que no se ataque a las fuerzas de seguridad, una respuesta que no solo desconoce las evidencias presentadas, sino que expone al país a un retroceso en materia de derechos humanos.