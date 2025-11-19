Causa $Libra: informe parlamentario acusa a Milei de estafa y fraude

Tras tres meses de trabajo, los diputados de la comisión investigadora del caso $Libra concluyeron que la criptomoneda promovida por el Presidente encuadra en una estafa y que los hechos son compatibles con un esquema fraudulento planificado. El documento, de más de 200 páginas, señala que Milei prestó una colaboración imprescindible para la maniobra, legitimando con su imagen un proyecto diseñado para un “rug pull”, figura típica en el mundo cripto equivalente a un engaño.

La investigación desmiente las afirmaciones oficiales sobre el bajo número de afectados y revela que más de 114.000 billeteras sufrieron pérdidas. El informe también expone antecedentes que muestran un patrón repetido. Entre ellos figuran la promoción de KIP Protocol, el juego NFT Vulcano y la empresa CoinX, todas vinculadas a los mismos nombres, Milei, Terrones Godoy y Novelli.

El documento sostiene que Milei podría haber incurrido en mal desempeño, causal de juicio político. A pesar de esto, la mayoría parlamentaria del oficialismo bloquea cualquier intento de sanción, consolidando un escenario donde las acusaciones más graves contra el Presidente quedan neutralizadas por el blindaje político.

Además, el informe anticipa denuncias contra funcionarios y jueces por haber entorpecido deliberadamente la investigación. Desde el ministro de Justicia hasta el fiscal Taiano, se los acusa de incumplimiento de deberes y de resguardar políticamente al Presidente.

El caso $Libra desnuda un modus operandi que combina fraude financiero, complicidad institucional y blindaje político, corroyendo la credibilidad y profundizando la crisis de legitimidad del Gobierno nacional.