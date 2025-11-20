Diputados bonaerenses tratarán Presupuesto y Ley Fiscal el 26 de noviembre

La Cámara de Diputados bonaerense convocó a una sesión ordinaria para el miércoles 26 de noviembre con el objetivo de debatir el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva enviados por el gobernador Axel Kicillof. La decisión se conoció tras la reunión de la comisión de Presupuesto e Impuestos, que esta semana dejó listos ambos proyectos para su tratamiento en el recinto.

Previo a la sesión, la comisión volverá a reunirse el martes 25 a las 19 horas para definir si el pedido de endeudamiento por hasta USD 3.865 millones se incorpora al temario. El oficialismo no logró los dos tercios necesarios en la última reunión, por lo que el debate quedó postergado.

Desde el kicillofismo cuestionaron la negativa opositora a habilitar el financiamiento. Gustavo Pulti, legislador de Movimiento Derecho al Futuro, sostuvo que “regatearle el acceso al crédito a la provincia que más aporta al país es tirar la piedra y esconder la mano”.

Por su parte, los integrantes del extinto interbloque de Juntos, conformado por UCR, PRO y Coalición Cívica, presentaron un dictamen propio. “Queremos darle al Gobierno las herramientas necesarias, pero evitando criterios discrecionales que afectan a municipios y sectores vulnerables”, explicó Diego Garciarena, titular del bloque UCR-Cambio Federal.

La próxima semana se revelará si el oficialismo consigue finalmente encauzar las negociaciones y reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto y la Ley Fiscal, al tiempo que define el destino del pedido de endeudamiento, un punto que concentra las mayores resistencias de la oposición.