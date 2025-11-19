El Gobierno eliminará las retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones al petróleo convencional tras negociar con las provincias productoras. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad y cuidar el empleo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la medida busca fomentar inversión bajo la premisa de que menos impuestos significan más trabajo.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de Javier Milei para sumar apoyo al Presupuesto 2026 y a las reformas laboral, tributaria y previsional.