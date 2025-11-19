Kicillof: “El peronismo tiene que estar a la altura de los desafíos que vienen”

El gobernador bonaerense participó en la Universidad Nacional de Quilmes del acto de renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Ante la militancia, llamó a proyectar al peronismo hacia 2027 y sostuvo que el movimiento debe “estar a la altura de los desafíos que vienen”.

El mandatario planteó que el espacio enfrenta la necesidad de actualizar sus ideas y prácticas. Señaló que las banderas históricas deben adaptarse a las demandas actuales y que no alcanza con debates aislados. Entre los asistentes estuvieron funcionarios y autoridades académicas como Carlos Bianco, el rector Alfredo Alfonso, la vicerrectora Alejandra Zinni y el secretario general de la JUP, Juan Pablo Gómez.

Durante la jura de las nuevas autoridades de la JUP, Kicillof afirmó que el peronismo debe asumir debates de escala global y enfrentar a un Gobierno nacional que, según afirmó, busca imponer un “nuevo estatuto del coloniaje” bajo el rótulo del libre comercio. El gobernador bonaerense insistió en que la militancia universitaria es clave para sostener un proyecto nacional con justicia social y remarcó la necesidad de construir un peronismo renovado de cara al 2027 sin perder sus raíces.

Por último, Kicillof señaló que la universidad pública, gratuita y de calidad no es solo un derecho conquistado, sino también una herramienta estratégica para construir un país más justo y soberano.