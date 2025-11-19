Sin acuerdo por la deuda, el Presupuesto 2026 logró dictamen

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes, por mayoría, el dictamen del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal impulsados por el gobernador Axel Kicillof. La oposición, sin embargo, presentó un texto propio y bloqueó el capítulo de endeudamiento por USD 3.685 millones. Con ocho diputados, el oficialismo consiguió dictaminar ambos proyectos, aunque postergó la discusión del financiamiento para la próxima semana.

Cabe mencionar que el Ejecutivo busca aprobar el paquete fiscal antes del 10 de diciembre, cuando se renueva la Legislatura. Desde ese día, aunque el peronismo tendrá más fuerza en Diputados y quórum propio en el Senado, La Libertad Avanza se consolidará como primera minoría, lo que anticipa un escenario más rígido en las negociaciones.

Dictamen opositor y reclamos municipales

UCR, PRO y la Coalición Cívica impulsaron un dictamen en minoría con propuestas para mejorar el equilibrio fiscal. Incluyen la eliminación de Ingresos Brutos para billeteras virtuales, beneficios impositivos para productores afectados por inundaciones y una escala progresiva del automotor. También exigen que el Fondo de Inversión Municipal tenga un monto fijo, actualizable y de libre disponibilidad.

El proyecto original financia el fondo con el 8% de la toma de deuda por USD 1.990 millones y prohíbe usarlo para gastos corrientes. La oposición cuestiona que los municipios dependan del endeudamiento y reclama mayor autonomía.

Negociaciones pendientes y escenario legislativo

Sectores opositores advirtieron la falta de interlocutores del Ejecutivo para negociar el endeudamiento. Desde el PRO criticaron la falta de diálogo con Unión por la Patria y recordaron que la provincia lleva más de dos años con prórrogas presupuestarias.

Con este contexto, Kicillof deberá negociar con libertarios dialoguistas y radicales, aunque estos bloques no acompañaron el texto original.

La sesión podría realizarse el próximo miércoles, en un clima de intensas negociaciones. El oficialismo busca cerrar acuerdos para garantizar la sanción antes del recambio legislativo, mientras la oposición insiste en introducir cambios que aseguren mayor transparencia y previsibilidad en el manejo de los recursos públicos.