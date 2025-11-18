Jubilados presentarán firmas contra el ajuste del Gobierno nacional

Jubilados y autoconvocados presentarán miles de firmas contra el ajuste oficial en el Congreso. El petitorio reclama una jubilación mínima que cubra la canasta básica de la tercera edad, movilidad previsional sin topes y compensación etaria desde los 55 años en mujeres y 60 en varones. También rechazan la reforma previsional, el aumento de la edad jubilatoria y la represión en las protestas.

La jornada incluirá conferencia de prensa con convocatoria a sindicatos, organismos de derechos humanos y movimientos sociales para coordinar una protesta nacional. En la antesala del Día de la Soberanía, remarcaron su compromiso con las luchas populares y el rechazo a los acuerdos internacionales.