Kicillof y Alak celebraron el 143 aniversario de La Plata

En el marco del 143° aniversario de La Plata, el intendente Julio Alak inauguró la jornada resaltando la magnitud de la Semana de la Música y la recuperación de espacios públicos. Señaló que la ciudad “recuperó accesos, plazas y edificios históricos” y que ese proceso permite volver a habitar los lugares emblemáticos. El intendente también destacó la agenda cultural prevista para estos días, con recitales en Plaza Moreno y una programación que incluye jazz, lírica, tango y folclore, pensada para consolidarse como un clásico anual.

Luego tomó la palabra el gobernador Axel Kicillof, quien retomó el mensaje con un fuerte énfasis en la obra pública. Destacó la concurrencia masiva en las celebraciones y subrayó que la Provincia está llevando adelante inversiones estructurales como la nueva planta de agua potable y la planificación de cloacas. “Para quienes hablan de obra pública cero, acá están los resultados: obras que cambian la vida cotidiana”, afirmó y agregó “Hacia falta que vuelva a ser intendente de La Plata el hombre que más conoce a la ciudad para lograr todo esto”.

Infraestructura, futuro y respuesta política

Alak profundizó luego en los avances urbanos: la licitación del Teatro del Lago, y la puesta en valor de edificios históricos. Sobre eso, señaló que “la magnitud de estas inversiones solo puede asumirla el Estado”, destacando el trabajo conjunto con el gobernador.

Ante la pregunta de diario Hoy sobre el carácter esperanzador del mensaje en una coyuntura económica adversa, Alak afirmó que la diversidad cultural y la recuperación de la ciudad “son señales concretas de que La Plata vuelve a ponerse de pie”. En esa línea, agradeció a Kicillof el acuerdo que permitirá que el Estadio Único se convierta en casa de la Selección Argentina y genere actividad para hoteles, comercios y el sector turístico.

Kicillof, por su parte, adelantó que continuarán obras en 200 escuelas y en hospitales, y remarcó que La Plata debe ser “una capital digna, a la altura de la Provincia”. La celebración, atravesada por música y anuncios, funcionó como un mensaje político de gestión coordinada y de la voluntad de sostener un proyecto común para la ciudad.