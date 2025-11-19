El campo reclama al Gobierno nacional por las obras del Río Salado

La crisis hídrica que golpea al centro y noroeste bonaerense se profundiza y el malestar rural se dirige al Gobierno nacional. Productores y entidades como Carbap advirtieron que el Presupuesto 2026 no contempla fondos para las obras de la Cuenca del Salado, consideradas esenciales para mitigar inundaciones históricas. Con más de dos millones de hectáreas afectadas, el impacto económico se proyecta como multimillonario.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, Carbap afirmó que alrededor de 1,5 millones de hectáreas quedarán improductivas en la campaña actual, lo que implica pérdidas cercanas a los dos mil millones de dólares en 2026. Imágenes satelitales recientes muestran dos millones de hectáreas bajo agua y casi cuatro millones comprometidas, sin condiciones mínimas para avanzar con la siembra.

El INTA, por su parte, confirmó un deterioro acelerado desde febrero, con caminos intransitables y zonas aisladas. En Carlos Casares la superficie anegada pasó de menos de diez mil hectáreas a más de ciento veintinueve mil en octubre, mientras que en 9 de Julio y Bragado los registros también se multiplicaron.

Ante este escenario, Carbap denunció que Nación recauda más de mil millones de dólares en retenciones en la región y mantiene un impuesto a los combustibles creado para financiar obras hidráulicas, pero no asigna recursos al Salado. La organización calificó la omisión como incomprensible y reclamó que el Plan Maestro esté concluido en el Presupuesto.

Para las entidades rurales, la falta de recursos destinados a la Cuenca del Salado refleja una desatención histórica que agrava la vulnerabilidad productiva y social de la región.