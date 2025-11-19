Se aplacó la inflación mayorista

Tras cuatro meses en alza, la inflación mayorista rompió la tendencia ascendente en octubre. Según el Indec, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) arrojó una variación del 1,1% en el décimo mes del año.

De esta manera, se aleja del 3,7% que había dado en septiembre, en un contexto de suba de dólar consecuencia de la fuerte inestabilidad financiera y cambiaria producida por la derrota electoral del oficialismo en provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el precio de los productos importados mostró una baja mensual del 1,4% en el período analizado, cuando en septiembre habían arrojado un salto del 9%. Además, resaltaron las reversiones en las dinámicas de productos nacionales, como metálicos básicos (desde +8,2% a -2,7%) y vehículos (desde +5% a -0,7%).

En el otro extremo, las principales incidencias alcistas sobre el IPIM fueron en productos agropecuarios (+4,5%) y alimentos y bebidas (+2,6%).