Declaró un testigo clave y renunció una funcionaria de Economía

En la última semana avanzó la investigación judicial por el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y complica más no solo a su exdirector, Diego Spagnuolo, sino a los funcionarios que mencionó en los audios filtrados: Karina Milei y los Menem.

En este camino, se conoció el testimonio del empresario Luis Cella. Admitió haber gestionado sin éxito el ingreso de Prevent como proveedora de medicamentos de alto costo y describió un esquema de acuerdos entre droguerías para fijar precios y repartirse pacientes.

Un testimonio contundente

Al explicar por qué Prevent no lograba participar como proveedora, Cella sostuvo que se trata de “un círculo muy cerrado”. Según su testimonio, en los medicamentos de alto costo “es muy difícil establecer un costo”, lo que permite “simular compulsas” y manipular los precios.

Consultado sobre qué significa “simular compulsas”, detalló: “Se acuerda en los oferentes para fijar precios altos y acuerdan para dividirse los pacientes”. En este sentido, aseguró que cada droguería conserva aproximadamente “un 20% de lo que compra el programa Incluir Salud”.

Al referirse a Suizo Argentina y al rol de Sebastián Nuner Uner, Cella fue categórico: “Vendía y era un actor influyente del sistema, es la dueña del negocio supuestamente”. Indicó que Nuner “maneja muchas cuestiones”, que es “muy poderoso” dentro de la empresa y que “es el nexo con el Estado de la droguería”.

La fiscalía destacó que sus dichos, sumados a otras conversaciones incorporadas al expediente refuerzan la existencia de acuerdos entre empresas para definir a qué compulsas presentarse, qué precios cotizar y cómo repartirse pacientes.

A esa trama se suman los correos en los que Cella reclamó directamente a Spagnuolo. El 11 de septiembre de 2024, le escribió que seguía sin recibir contacto de Daniel María Garbellini para coordinar una reunión que permitiera incorporar a Prevent como proveedora de Incluir Salud. Incluso lo intimó: advirtió que, de no concretarse la convocatoria, efectuaría una denuncia.

En ese mensaje, Cella cuestionó la concentración del negocio: “Es inentendible que en un gobierno liberal como el que preside nuestro Presidente vendan medicamentos solo 4 o 5 empresas designadas arbitrariamente”.

“Su amigo Calvete me dijo que le informaría en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta de­sagradable situación”, agregó el empresario en los correos.

La familia Calvete

Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo en Andis, es uno de los imputados de la causa. Este martes fue citado a indagatoria, pero se negó a declarar.

Los peritajes sobre sus teléfonos, secuestrados en allanamientos a su casa, aportaron pruebas determinantes, ya que el empresario operaba como un gestor para distintos laboratorios y mantenía dentro del organismo una red de funcionarios que le respondían directamente.

Ante los allanamientos a su casa, su hija, Ornella, quien se desempeñaba como directora de Análisis de Cadenas de Valor del Ministerio de Economía, presentó la renuncia.