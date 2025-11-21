La UTA amenaza con paro si no se pagan sueldos y aguinaldos

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros informaron que el sueldo de noviembre y el aguinaldo se abonarán en cuotas. El motivo son los problemas financieros derivados de la liquidación de subsidios.

Ante esto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un comunicado en donde expresó que los trabajadores “no pueden ser rehenes" de las discusiones entre las compañías y el Estado. Para el gremio, cualquier intento de dividir el salario es “inaceptable” y atenta contra la dignidad del ingreso. A su vez, responsabiliza al gobierno si los trabajadores se ven obligados a parar.

En complementación, el secretario de Prensa de UTA, Mario Caligari, amenazó con un paro de micros si no se abona el sueldo como corresponde el cuarto día hábil de diciembre.

El transporte en tiempos libertarios

La pulseada comenzó a escalar luego de que las cámaras empresarias presentaron formalmente ante el secretario de Trabajo de Nación, Julio Cordero, la situación crítica del sector y su intención de desdoblar pagos.

El reclamo se da en un contexto donde cada vez viaja menos personas en micro (la demanda cayó casi 20% en el AMBA entre agosto de 2023 y mismo mes del 2025) y los subsidios que reciben las empresas quedaron por debajo del aumento de los costos.

También las tarifas de las líneas nacionales quedaron relegadas: según el Índice Bondi que elabora Aaeta, la tarifa mínima debería costar $1713,6 sin subsidios, cuando hoy cuesta $494,75.