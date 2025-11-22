Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad y el general Carlos Alberto Presti asumirá en Defensa





El Gobierno anunció cambios clave en el Gabinete nacional: Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, asumirá como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, mientras que el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, será el nuevo ministro de Defensa. Ambos entrarán en funciones el próximo 10 de diciembre.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial que el presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales. “Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente”, expresó el mandatario, celebrando además que “este es el rumbo que el país necesita”.

Un relevo confirmado por Bullrich

Patricia Bullrich, quien dejará la cartera de Seguridad para ocupar una banca en el Senado, fue la encargada de oficializar la designación de Monteoliva. La futura ministra se desempeñó durante el último año como secretaria del área y es considerada una funcionaria de extrema confianza dentro del esquema de seguridad nacional.

“Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, publicó Bullrich en un mensaje de despedida y reconocimiento.

Un nombramiento histórico en Defensa

El otro cambio relevante es la salida de Luis Petri y la llegada del teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército. Su designación marca un hecho histórico: será el primer militar en ocupar el Ministerio de Defensa desde el regreso de la democracia en 1983.

La novedad fue celebrada por Milei y presentada como parte de un reordenamiento estratégico dentro de la conducción de las Fuerzas Armadas.

“Somos un equipo firme y unido”

Tras los anuncios, Bullrich destacó el recambio afirmando que el nuevo equipo representa “el rumbo que el país necesita” y subrayó que el oficialismo avanza “firme y unido” hacia la próxima etapa de gestión.

Con estos movimientos, el Gobierno reconfigura dos áreas sensibles —Seguridad y Defensa— y da inicio a una nueva fase en la estructura del Poder Ejecutivo que se pondrá en marcha a partir del 10 de diciembre.