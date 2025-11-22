Prepagas cierran 2025 con subas del 2,3%

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron aumentos en sus cuotas para diciembre. El ajuste rondará el 2,3%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó la misma variación según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Sin embargo, en el rubro Salud el organismo informó subas menores, con un 1,5% en el Gran Buenos Aires y un 1,8% a nivel nacional, lo que deja a las prepagas por encima de esa referencia.

El listado oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) muestra que Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor aplicarán un incremento del 2,3%. OSDE fijó un 2,1% a nivel nacional, aunque en la Patagonia la suba será mayor, con 0,2 puntos por encima del IPC de octubre. La única compañía que superó la referencia fue Accord Salud, con un incremento de 2,4%.

Los valores ya fueron informados al Gobierno y publicados en la página de la SSS. Ahora, las empresas deberán notificar a sus afiliados en un plazo máximo de cinco días. El cierre del año confirma que el sector privado de salud acompaña la dinámica inflacionaria, aunque con matices regionales y diferencias entre compañías.