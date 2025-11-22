COVID: Nación no compra vacunas pese a la suba de casos

El Boletín Epidemiológico Nacional dio cuenta en las últimas semanas de un aumento de casos de COVID. En ese marco, desde las áreas de salud de distintos gobiernos provinciales denuncian que el Gobierno nacional no está comprando más vacunas. Además, advierten que las dosis actuales vencieron este viernes.

“La mayoría de las provincias le venimos insistiendo a Nación para que nos dé una fecha cierta de entrega de dosis nuevas, porque las que hay tienen fecha de vencimiento el 21 de noviembre (ayer). No puedo asegurar que ocurra lo mismo en todas, aunque intuyo que sí”, explicó Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación en Salud del Ministerio de Salud bonaerense.

Esta situación también lo confirmó, en diálogo con El Destape, Analía Rearte, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología: “Las que hay vencen ahora”.

En tanto, Federico Lada, vocero del ministro de Salud, Mario Lugones, aclaró que “hay vacunas que se demoraron en la Aduana”. “Se hicieron trámites para acelerar estos procesos y las provincias las recibirán en los primeros días de diciembre”, soslayó.

De esta manera, aun en el mejor de los casos que la distribución se inicie en fecha, los más de ocho mil vacunatorios en Argentina permanecerán sin inmunizaciones contra el Covid alrededor de medio mes o más.

Esta situación se da luego de un fuerte ajuste en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio, precisamente la que se ocupa de centralizar y coordinar acciones para detectar y registrar las nuevas infecciones, alertar sobre casos que requieran prevención y control comunitarios, adquirir las vacunas y gestionar su distribución. No solo se redujo su dotación de personal a través de despidos, sino que se prescindió de personas claves por su conocimiento y experiencia.