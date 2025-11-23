Procesaron a Jorge D’Onofrio por el escándalo de la VTV

El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue procesado y embargado por 350 millones de pesos. Fue en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero derivado de maniobras fraudulentas en el sistema de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La investigación también afecta al exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, Facundo Asensio, quien fue procesado y embargado por 300 millones de pesos. Ambos imputados continuarán en libertad, pero se mantienen medidas cautelares sobre sus bienes.

La causa comenzó en septiembre de 2024 cuando a D'Onofrio lo acusaron de liderar una estructura criminal que operaba para desviar fondos del sistema de cobro de fotomultas en la provincia y los municipios. Según consta en la denuncia, usaban una red de prestanombres para blanquear dinero a través de bienes muebles e inmuebles.

Uno de los elementos clave de la investigación fue la adquisición de una camioneta Audi Q8, que fue registrada a nombre de Asensio y a la empresa de sus padres, Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. La sociedad no tiene actividad económica verificable, lo que para los investigadores es un indicio de una maniobra destinada a ocultar el origen ilícito del dinero. El expediente judicial detalla que el vehículo era usado por D'Onofrio.