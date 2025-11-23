El sector hotelero pierde 10 empleos diarios

El sector hotelero argentino atraviesa un escenario complejo. La ocupación nacional se ubicó por debajo del 50% en la última temporada y, según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), se pierden alrededor de 10 empleos por día. La fragilidad laboral se combina con un contexto económico que exige nuevas formas de adaptación.

Ante este presente, la contratación eventual aparece como una herramienta clave ya que permite ajustar estructuras de gasto, sumar talento en picos de demanda y evitar comprometer la operación en períodos de baja.

La inestabilidad económica convierte cada estrategia empresarial en un paliativo frente a una crisis estructural.