Reclaman relevar los casos de violencia escolar y revisar protocolos en Buenos Aires

El Senado bonaerense volvió a poner en agenda la problemática de la violencia escolar luego de que la senadora de Unión y Libertad, Silvana Ventura, presentara un pedido de informes dirigido al Ejecutivo de Axel Kicillof para obtener datos sobre la escalada de casos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La legisladora reclamó información oficial y actualizada sobre hechos de agresión física, amenazas y episodios conflictivos que atraviesan a los establecimientos educativos, con el objetivo de revisar protocolos y fortalecer medidas de prevención.

Ventura definió el escenario como “preocupante” y recordó que cada mes suceden múltiples episodios de agresiones físicas y amenazas. Citó el caso ocurrido el 4 de noviembre en el Normal 2 de La Plata, donde una pelea entre alumnos terminó con una preceptora herida al intentar intervenir, hecho que reavivó el malestar docente por la falta de medidas disciplinarias.