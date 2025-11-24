Preocupación por el estado crítico de las rutas en el país
El deterioro de las rutas del territorio argentino compromete la seguridad y refleja el resultado de la política de "obra pública cero" del Gobierno nacional.
La red vial argentina atraviesa una situación de emergencia, con más de 30.000 kilómetros de rutas que requieren mantenimiento urgente. Vialidad Nacional advirtió que el deterioro compromete la seguridad y refleja un proceso de vaciamiento que continúa pese a haberse frenado la disolución del organismo.
El diagnóstico incluye infraestructura paralizada, salarios deprimidos y condiciones laborales críticas. Según gremios, la política de “obra pública cero” dejó a la red al borde del colapso, con rutas en estado regular o malo y sin recursos para revertir la crisis. La falta de inversión amenaza con profundizar aún más el deterioro y poner en riesgo la conectividad del país.