Quirno justificó el aislamiento de Argentina en la cumbre del G20

El canciller Pablo Quirno detalló ante el plenario del G20 las razones por las que Argentina decidió no respaldar la declaración final. Tal como informó diario Hoy en su edición anterior, el funcionario argumentó que el texto consensuado “no reflejaba fielmente una voluntad colectiva” y que el abordaje del conflicto palestino-israelí era parcial y limitado.

La explicación, alineada con la postura de Estados Unidos, fue criticada por dejar al país aislado en un foro clave y por debilitar su voz internacional. Para analistas, el gesto expone un retroceso diplomático y contradice el espíritu de cooperación que define al bloque.