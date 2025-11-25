Avanza la consulta ciudadana por el aumento de micros

El gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió una consulta ciudadana para definir si aplica un aumento extraordinario del 10% en las tarifas de micros que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La convocatoria busca que la ciudadanía intervenga en la definición del incremento. Las contribuciones podrán realizarse durante todo el período habilitado y formarán parte de la evaluación final antes de definir si la suba regirá en diciembre.

Cabe recordar que la semana pasada la Provincia informó que evalúa la mencionada suba, a regir a partir del lunes 1º de diciembre. La propuesta se suma al mecanismo mensual ya vigente desde marzo de actualización mensual por inflación más un 2%.

Desde el Ministerio de Transporte advierten que el sistema actual no logra cubrir los costos operativos, lo que afecta la sostenibilidad del servicio. En consecuencia, requiere un ajuste adicional.

Esto es debido a la deuda que acumula el Gobierno nacional, que alcanza casi los 13 billones de pesos. Al respecto, las autoridades recordaron que el sistema de colectivos del AMBA está financiado por el Estado provincial y que, desde 2019, el nivel de cobertura del costo total mediante recaudación llegó al 35%. Sin embargo, desde 2023 la relación cayó de forma sostenida por el desplome de la demanda y la falta de aportes del gobierno de Javier Milei.