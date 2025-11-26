Auguran una pésima temporada

Pese a que el fin de semana largo por el Día de la Soberanía dejó un saldo positivo, el sector turístico teme por la temporada de verano. A diferencia de otros años, cuando a esta altura la temporada ya estaba prácticamente vendida, los hoteleros marplatenses adelantaron baja ocupación hotelera.

La gerenta del Hotel Molimar, en la zona de la Vieja Terminal marplatense, señaló al portal 0223 que la actividad cayó de manera pronunciada, similar a lo ocurrido en las vacaciones de invierno. Estimó una baja del 50% pese a trabajar con delegaciones de los Juegos Bonaerenses y otros eventos deportivos.

En el resto de la Costa Atlántica, Mar de las Pampas acumula un 30% de reservas para enero. Aunque incrementó la demanda después de las elecciones, el destino acumula una reducción de entre 15% y 20% en comparación con 2024.

A su vez, según la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), el resto de los destinos turísticos no espera la mejor temporada. Ushuaia, El Calafate y Chaltén encabezan los mejores niveles en turismo receptivo; y Bariloche y Villa La Angostura estiman un 70% de ocupación promedio para el verano.

Sin embargo, en CABA el panorama es mixto (entre 50% y 80% según el establecimiento), mientras que en Córdoba la ocupación estima alcanzar un bajo 60% y en Buenos Aires tan solo el 40%. Asimismo, Tucumán, Salta y Mendoza presentan expectativas bajas.