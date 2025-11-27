Nación simplifica trámites aduaneros

El Gobierno introdujo una modificación en una norma reglamentaria del Código Aduanero con el objetivo de simplificar trámites. A partir de ahora los operadores de comercio exterior pueden presentar una declaración jurada en lugar de una garantía.

La simplificación normativa fue formalizada mediante el Decreto 838/2025 publicado en el Boletín Oficial. El escrito argumentó que la nueva herramienta “permitirá homogeneizar el tratamiento normativo, reducir costos operativos para las empresas y simplificar trámites, en línea con los objetivos de modernización impulsados por el Gobierno Nacional”.