El abogado de Calvete trabaja en la Oficina Anticorrupción

La última revelación de la causa que investiga el entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) es que uno de los principales acusados es defendido por un funcionario del gobierno de Milei.

Mientras ejercía como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA), el abogado Camilo Cordero Fabbri defendía a Miguel Ángel Calvete, acusado de prostitución y de ser el jefe de la asociación ilícita que cobraba coimas en la Andis. Tras conocerse esta vinculación, Cordero Fabbri renunció recientemente a su cargo en la OA.

Cordero Fabbri es el abogado de Calvete en la causa por prostitución en la que fue condenado y lo asesora en materia judicial en distintas cuestiones. Formalmente, Cordero Fabbri no representa legalmente a Calvete en el Coimagate. Sin embargo, durante el allanamiento en el domicilio de Calvete se encontró un papel con instrucciones judiciales concretas que involucran al abogado que cumplía funciones en la OA.

“Cualquiera que pregunte por Indecomm, Finfox, Profarma, Bilder, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz acá no es. Solo atendemos si preguntan por Rosa Salomon (titular de Casa Defensa) o Julio Viera”. Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, y Julio Viera, íntimo amigo, están imputados en el Coimagate. “Si es allanamiento (avisar), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar”, se añade en la nota, y luego están anotados los abogados a consultar: entre ellos, Camilo Cordero Fabbri.