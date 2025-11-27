Proponen una alícuota de Ingresos Brutos a bancos nacionales
Kicillof busca mayor recaudación frente al ajuste del Gobierno nacional.
En el marco de la negociación parlamentaria por el paquete fiscal, el gobierno de Axel Kicillof buscará aplicar una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bancos que operen bonos y otros instrumentos emitidos por el Gobierno nacional.
El proyecto de Código Tributario que el gobernador envió a la Legislatura bonaerense modifica el artículo 207 del Código Fiscal. En este camino, suprime la exención que alcanzaba a toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles del Estado nacional y las provincias.
En ese marco, el oficialismo provincial confirmó que el cambio tributario tendrá impacto únicamente en los bancos y dejó en claro que no involucrará a agentes de bolsa, ni a intermediarios. En tanto, remarcó que la modificación opera de manera exclusiva sobre los instrumentos que emita el Gobierno nacional, mientras sostienen el beneficio fiscal para emisiones provinciales y municipales.
Referentes del sector financiero calculan que la medida podría aumentar entre un 30 y 40% los pagos de Ingresos Brutos hacia la provincia de Buenos Aires. Se trata de una medida recaudatoria frente al ajuste (y “robo” de casi $13 billones) que sufre la Provincia por parte del Ejecutivo nacional.
No obstante, los bancos expresaron que las subas impositivas aumentan sus costos y restringen el crédito disponible para empresas y familias.