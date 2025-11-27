Proponen una alícuota de Ingresos Brutos a bancos nacionales

En el marco de la negociación parlamentaria por el paquete fiscal, el gobierno de Axel Kicillof buscará aplicar una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a los bancos que operen bonos y otros instrumentos emitidos por el Gobierno nacional.

El proyecto de Código Tributario que el gobernador envió a la Legislatura bonaerense modifica el artículo 207 del Código Fiscal. En este camino, suprime la exención que alcanzaba a toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles del Estado nacional y las provincias.

En ese marco, el oficialismo provincial confirmó que el cambio tributario tendrá impacto únicamente en los bancos y dejó en claro que no involucrará a agentes de bolsa, ni a intermediarios. En tanto, remarcó que la modificación opera de manera exclusiva sobre los instrumentos que emita el Gobierno nacional, mientras sostienen el beneficio fiscal para emisiones provinciales y municipales.

Referentes del sector financiero calculan que la medida podría aumentar entre un 30 y 40% los pagos de Ingresos Brutos hacia la provincia de Buenos Aires. Se trata de una medida recaudatoria frente al ajuste (y “robo” de casi $13 billones) que sufre la Provincia por parte del Ejecutivo nacional.

No obstante, los bancos expresaron que las subas impositivas aumentan sus costos y restringen el crédito disponible para empresas y familias.