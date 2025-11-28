Aprobaron el Presupuesto 2026 de Alak

En una maratónica sesión del Concejo Deliberante de La Plata, los ediles aprobaron el Presupuesto 2026 presentado por la gestión del intendente Julio Alak.

La votación fue de 17 votos a favor, aportados por los bloques de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), ASAP y Propuesta Vecinal, y 6 en contra, provenientes de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA). En tanto, hubo dos ausentes.

El proyecto aprobado establece un gasto total de $462 mil millones de pesos, mayormente destinado a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

El área que conduce el electo concejal Sergio Resa recibirá $197 mil millones, el 42% del total. Con mayor asignación presupuestaria, le sigue la Secretaría General con $41 mil millones destinados a delegaciones municipales, el Cementerio de La Plata y la Terminal, entre otros espacios.

Por otro lado, los concejales también aprobaron las ordenanzas Fiscal e Impositiva, al igual que otros proyectos (ver página 3).