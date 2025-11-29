Nación posterga suba de combustibles pero aplica incrementos parciales

El Gobierno prorrogó el aumento de los impuestos a los combustibles líquidos y al gasoil, aunque dispuso aplicar subas parciales en diciembre. La medida quedó confirmada a través del Decreto 840/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

El esquema vigente establece que los tributos deben actualizarse cada tres meses según la inflación, pero las últimas subas fueron frenadas para evitar un impacto directo en los precios al consumidor.

Sin embargo, el decreto habilita un ajuste parcial desde diciembre de $16,377 en el impuesto a los combustibles líquidos y $1,003 por litro en el gravamen al dióxido de carbono. En el gasoil, el aumento será de $13,546 por litro en el gravamen general, $7,335 en la alícuota diferencial y $1,544 por litro en el impuesto al CO2.

El texto oficial sostiene que la decisión busca “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, aunque en los hechos anticipa un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios.