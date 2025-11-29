Cruces en redes tras la caída de la sesión en la Legislatura bonaerense

El fracaso de la sesión en la Legislatura bonaerense para tratar el endeudamiento desató una catarata de acusaciones en redes sociales entre oficialistas y opositores. La caída del cuarto intermedio votado el jueves, tras la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva, se convirtió en un nuevo campo de disputa política.

Desde la oposición, los presidentes de las bancadas UCR + Cambio Federal y PRO difundieron fotos sonrientes de sus bloques, en un mensaje directo al Gobernador. “Hoy nos volvimos a reunir con la expectativa de dar el debate democrático en torno a la ley de financiamiento”, expresó el radical Diego Garciarena. También La Libertad Avanza y la izquierda cruzaron al oficialismo. La libertaria Florencia Arietto calificó la falta de quórum como una derrota de Kicillof y advirtió que sin endeudamiento no podrá “patinarse 2.000 millones en la campaña 2027”. Laura Cano, del Frente de Izquierda, señaló que el proyecto es una “deuda feroz” destinada a cubrir obligaciones heredadas.

Por el oficialismo, Soledad Alonso cuestionó a quienes “eligieron no presentarse pese a pedir más tiempo para dialogar” y Facundo Tignanelli sostuvo que “se hicieron todos los intentos” para alcanzar los dos tercios necesarios.

La discusión, trasladada a las redes sociales, convirtió la sesión caída en un escenario de confrontación donde cada bloque buscó instalar su relato.