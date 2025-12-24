Sesionó el nuevo Concejo Deliberante

En la última sesión del año del Concejo Deliberante de La Plata, pero con la nueva conformación tras las elecciones, los ediles aprobaron por unanimidad el pedido de licencia por 12 días elevado por el intendente Julio Alak. De esta manera, el jefe comunal se tomará un descanso de la gestión en el mes de enero.

Alak solicitó autorización a los concejales para tomarse licencia del lunes 12 de enero al viernes 23, ya que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el permiso, que es sólo una formalidad, debe ser otorgado por el Concejo.

Durante su licencia, el Departamento Ejecutivo quedará a cargo del concejal de Unión por la Patria, Pablo Elías, de manera interina. El dirigente peronsita compartió boleta con Alak al ser la cabeza de la lista de candidatos a concejales del oficialismo en 2023. Justamente, por haber ocupado ese lugar, es el primero en la línea sucesoria del Intendente.

También se aprobó en la sesión una modificación en la normativa que regula el Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATUR) para que sea este organismo el que pueda gestionar todo permiso, fiscalización y otro ordenamiento de habilitaciones en el espacio público.