Armar la mesa navideña es más caro este año

El costo de armar la mesa navideña este fin de año aumentó por más de 10 puntos la inflación registrada durante el mismo periodo: la última medición del Indec (noviembre) arrojó una variación interanual del 31,4%.

El dato se desprende de un análisis de la consultora Focus Market. La misma calculó que la opción más accesible para cuatro personas alcanza este año los $ 98.266, un 13% más que en 2024. Aunque el aumento total es menor en comparación con otros segmentos, varios productos clave mostraron fuertes alzas: pan dulce (+44%), budín de frutas (+27%) y pan dulce.

La cena intermedia ya demanda $196.599, lo que representa un salto interanual del 39%. Esto es porque contiene gasesosa cola de primera marca (+58%) y asado (+46%).

A su vez, la propuesta de mayor alcanza los $314.768, con una suba interanual del 44%. En este menú, el peceto (+62%) muestra el mayor aumento.