La Provincia sale a criticar el modelo de Milei

Ministros del gabinete de Axel Kicillof se hicieron eco de las noticias transcurridas en la semana pasada relacionadas con la caída del consumo, cierre de fábrica, despidos, entre otras noticias. De esta manera, apuntaron contra el modelo económico de Javier Milei y le exigieron cambiar el rumbo.

“Otra semana más en el Gobierno de Milei… y otro paso más en la destrucción del aparato productivo argentino”, inició un largo posteo en su cuenta de X el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. La publicación la acompañó con un collage de titulares de noticias que informan el cierre de Whirpool, la caída de las ventas en supermercados, la alerta por la crisis industrial, el déficit del turismo, y el aumento de los servicios públicos.

“Desde que asumió Milei cerraron en promedio más de 30 empresas por día, y como consecuencia ya se perdieron más de 270 mil puestos de trabajo registrados. No son sólo números: son familias que se quedaron sin ingresos, sin estabilidad y sin perspectivas de futuro”, enfatizó el funcionario.

Acto seguido, enumeró “las decisiones deliberadas que destruyen la producción nacional a partir de una política anti productiva y anti industrial”: tipo de cambio atrasado “que liquida la competitividad exportadora”, el encarecimiento del crédito “que hace imposible invertir o financiar capital de trabajo”, y la apertura de importaciones “que reemplaza la producción local por bienes del exterior”. “A esto se le suma un mercado interno destruido por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del desempleo”, agregó.

“Defender a la industria nacional, el empleo y el mercado interno no es un slogan: es la única manera de que Argentina vuelva a crecer, exportar y mejorar la vida de su gente. Sin producción, sin industria nacional, no hay futuro posible”, sentenció el mensaje, que fue replicado por Kicillof.

A esta publicación, se sumó su par de Economía, Pablo López, que compartió noticias sobre cierre de fábrica, suspensiones de trabajadores y despidos: “El modelo del Gobierno nacional destruye el entramado productivo de nuestra Provincia. Sabemos que otro futuro es posible, y es con industria, soberanía, desarrollo y justicia social”.