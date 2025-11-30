Advierten que Milei busca romper sindicatos

El diputado nacional y dirigente sindical, Mario Manrique, denunció que el verdadero objetivo del Gobierno es “fragmentar a los sindicatos para imponer la flexibilización” mediante la reforma laboral.

“Lo más claro es lo que expresó Sturzenegger. Cuando se rompe la relación de fuerza entre el trabajador y el empresario, siempre se impone la voluntad del empresario”, recordó.

A su vez, Manrique aseguró que la reforma laboral no busca modernizar el empleo, sino desarmar el poder de negociación del movimiento obrero y facilitar un esquema donde siempre prevalezca la voluntad empresaria.

“Si queremos crear empleo, no tenemos que reformar leyes laborales. Tenemos que revitalizar la economía, reactivar el consumo y fortalecer el mercado interno. Ningún empresario va a tomar personal que no necesita, aunque ese trabajador fuera gratis”, analizó durante una entrevista con Radio Splendid.